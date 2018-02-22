Добываемого в Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС.

Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии экс-министр ЖКХ АРК Николай Порицкий, передают Новости Крыма.

«Кто вам сказал, что его должно быть достаточно? У меня есть информация, что даже тем ТЭСам, которые строятся на турбинах Siemens, будет не хватать газа, чтобы вырабатывать электроэнергию. Крым – анклав, он отрезан от всего мира», – отметил экс-министр.

Нехватку собственного газа в оккупированном Крыму подтвердила и исполнительный директор российского некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Газа, который добывают в Крыму, явно недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности полуострова. Значительная часть газа поставляется извне.» – считает эксперт.