Добываемого в оккупированном Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС
|08:54 05.07.2018
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|Крым
Добываемого в Крыму газа не хватит для работы новых ТЭС.
Об этом заявил в эфире Радио Крым.Реалии экс-министр ЖКХ АРК Николай Порицкий, передают Новости Крыма.
«Кто вам сказал, что его должно быть достаточно? У меня есть информация, что даже тем ТЭСам, которые строятся на турбинах Siemens, будет не хватать газа, чтобы вырабатывать электроэнергию. Крым – анклав, он отрезан от всего мира», – отметил экс-министр.
Нехватку собственного газа в оккупированном Крыму подтвердила и исполнительный директор российского некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
«Газа, который добывают в Крыму, явно недостаточно, чтобы обеспечить полностью потребности полуострова. Значительная часть газа поставляется извне.» – считает эксперт.
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