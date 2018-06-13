Беларусь не будет размещать российскую военную базу

08:27 05.07.2018 0 комментариев Россия

Тема размещения российской военной базы на территории Беларуси сегодня не актуальна.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко, сообщает MILITARY NAVIGATOR.

«Тема по российской базе (в Беларуси. — Прим. ред.) ушла, и она не актуализировалась», — сказал он.

Комментируя идею Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США, посол Беларуси указал, что это является правом суверенного государства.

«Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязательств», — сказал Петришенко.

«Данная мера не несет непосредственной угрозы для Беларуси, но, как и любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов, повышает уровень военной опасности», — подчеркнул посол.

Ранее в СМИ неоднократно поднимался вопрос о создании в Беларуси российской авиабазы, позже обе стороны сообщили, что переговоры на эту тему ведутся.

В октябре 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что размещение российской военной авиабазы с военной точки зрения не нужно ни Минску, ни Москве, и назвал резонанс в СМИ вокруг этого вопроса политическим.



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