Заявление с борта президентского самолета - США не признают аннексию Крыма Россией
|08:01 05.07.2018
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|Крым
Белый Дом во вторник, 4 июля, вновь подтвердил свою позицию, что США не признают аннексию Крыма Росс
“Мы ни при каких обстоятельствах не признаем попытки России аннексировать Крым”, - сказал пресс-секретарь Белого Дома Хоган Гидли репортерам во время перелета президента США Дональда Трампа в Западную Виргинию, сообщает REUTERS.
Трамп и президент России Владимир Путин проведут двустороннюю встречу 16 июля в Хельсинки.
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