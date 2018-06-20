Белый Дом во вторник, 4 июля, вновь подтвердил свою позицию, что США не признают аннексию Крыма Росс

“Мы ни при каких обстоятельствах не признаем попытки России аннексировать Крым”, - сказал пресс-секретарь Белого Дома Хоган Гидли репортерам во время перелета президента США Дональда Трампа в Западную Виргинию, сообщает REUTERS.

Трамп и президент России Владимир Путин проведут двустороннюю встречу 16 июля в Хельсинки.