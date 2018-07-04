Фрегату "Гетман Сагайдачный", который сейчас базируется в Одессе, исполнилось 25 лет.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

4-го июля 1993 года "Гетман Сагайдачный" поднял украинский флаг и стал одним из первых кораблей военно-морских сил Украины.

На церемонии его освятил тогда митрополит Украинской православной церкви Филарет.

Спустя год корабль с официальным визитом посетил Францию, а спустя десятилетие защищал международные суда от сомалийских пиратов в Аденском проливе на юго-востоке Африки.

В 2014 из-за аннексии Крыма фрегат вернулся в Украину и занял позицию в Одессе.

Сейчас он является самым вооруженным кораблем украинского флота.

На его борту есть крупнокалиберные пулеметы, минометы и торпедные аппараты.

Так же на его палубе размещен вертолет поддержки К-27.