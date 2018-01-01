В Геническом районе — очередные учения морпехов
|22:44 04.07.2018
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|Генический район
5 июля 2018 с 06.00 до 6:00 утра 6 июля 2018 года планируется проведение тактических учений с применением имитационных средств в населенных пунктах Новоалексеевка и Новодмитриевка Генического района.
Об этом «Новому Визиту» сообщили в батальоне морской пехоты в/ч А 3821.
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