5 июля 2018 с 06.00 до 6:00 утра 6 июля 2018 года планируется проведение тактических учений с применением имитационных средств в населенных пунктах Новоалексеевка и Новодмитриевка Генического района.

Об этом «Новому Визиту» сообщили в батальоне морской пехоты в/ч А 3821.