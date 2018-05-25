Стоимость работ по обеспечению транспортной безопасности и оснащению соответствующими техническими средствами Керченского моста сократилась с 4,51 млрд рублей до 4,23 млрд рублей .

Это следует из документов, размещённых на сайте госзакупок, сообщает Крым Информ.

«Стороны утверждают общую цену контракта в размере 4,23 млрд рублей в ценах соответствующих лет с учётом прогнозов индексов-дефляторов, установленных министерством экономического развития РФ, в том числе НДС 18%», – говорится в дополнении к госконтракту на выполнение работ.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт копания «Стройгазмонтаж» («СГМ»), принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Стоимость заключённого контракта составляет222,5 млрд рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 млрд руб.

По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года.