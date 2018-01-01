"Черноморский судостроительный завод" суд признал банкротом

20:19 04.07.2018 0 комментариев Николаев

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод", который был продан с нарушением законодательства. 

Согласно решению суда, наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на сообщение пресс-центр судебной власти Украины, передает ZN.UA.

"Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году было введено процедуру санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника", - говорится в сообщении.

Завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), основанный в 2009 году для управления морехозяйственного активами "Смарт-холдинга".

Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.

Сообщалось, что Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд дело о злоупотреблении служебным положением представителями Фонда государственного имущества Украины и Министерства промышленной политики при внесении изменений в договор купли-продажи акций "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ), которые приобрел "Смарт-Холдинг".

Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод". ЧСЗ входит в судостроительный холдинг Smart Maritime Group, 95% акций которого принадлежит "Смарт-Холдингу". 

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является народный депутат от "Оппозицонного блока" и православный активист Вадим Новинский.



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