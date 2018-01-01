Еще шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима

19:58 04.07.2018 0 комментариев Россия

Три пары штурмовиков Су-25 приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многодневной командировки в Сирии.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как напомнили в Минобороны, всего в пункты постоянной дислокации из авиабазы Хмеймим в Сирии вернулись на российские аэродромы 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.



 



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