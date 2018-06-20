В привлечении Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо – адвокат

19:35 04.07.2018 0 комментариев Крым

В привлечении украинского политзаключенного Владимира Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо.

Об этом в комментарии QHA сообщила адвокат украинского активиста Ольга Динзе.

— Есть заинтересованное в привлечении Балуха к уголовной ответственности и лишении его свободы лицо, — отметила она.

Адвокат прокомментировала запрос стороны обвинения по поводу того, чтобы приговорить Балуха к четырем годам заключения и заявила, что данный срок наказания совершенно не соответствует так называемому делу.

— Срок наказания, который просил назначить гособвинитель, несоразмерен вменяемому преступлению.

Ольга Динзе добавила, что на данный момент состояние здоровья украинского политузника удовлетворительное.

Напомним, член Крымской правозащитной группы Александр Седов заявил, что второе уголовное дело против Владимира Балуха сфабриковала ФСБ, а не начальник Раздольненского изолятора. Седов добавил, что дело на Балуха завели из-за того, что он не признал приговор.

QHA сообщало, что обвинение запросило для Владимира Балуха 4 года колонии за якобы дезорганизацию работы Раздольненского изолятора временного содержания в оккупированном Крыму. 2 июля состоялось заседание «суда» по второму делу против украинца за якобы избиение так называемого начальника ИВС Валерия Ткаченко.

В свою очередь, Ольга Динзе рассказала, за что оккупанты хотят дать Балуху четыре года колонии. По ее словам, драку с участием Владимира Балуха спровоцировал начальник изолятора Валерий Ткаченко. При этом Балух не бил Ткаченко. Произошедшее было снято на камеру наблюдения и приобщено к делу.



Ещё на эту тему:

15:58 04.07.2018
Денисова обратилась к руководителю СИЗО в РФ из-за состояния Эмира-Усеина Куку
10:17 04.07.2018
Незаконно осужденный в РФ Клых нашёлся в тюремной психбольнице
08:01 04.07.2018
Заключенного украинца Павла Гриба зверски избили российские заключенные
18:19 03.07.2018
Джемилев о голодовке Сенцова: Он уже добился результата
17:55 03.07.2018
В оккупированном Крыму объявившая голодовку мать политзаключённого,попала в больницу
17:05 03.07.2018
"Суд" оккупантов окончил следствие по делу "украинского диверсанта" Панова, - адвокат Динзе
15:22 03.07.2018
Сенцов стал первым лауреатом премии Russian ID Award – за несокрушимость в борьбе за свободу
08:01 03.07.2018
Политзаключенный Балух отказывается от осмотра врачом следственного изолятора
20:50 02.07.2018
"Рано чи пізно я виграю всі суди". Політв'язень Балух виступив у "суді" з останнім словом
17:19 02.07.2018
Российский прокурор просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы ИВС"
09:59 02.07.2018
Оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули загранпаспорта
20:36 27.06.2018
Омбудсмен РФ не будет просить Путина помиловать политзаключенного Сенцова
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
13:10 25.06.2018
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Все новости страны
Грузия Грузия
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
16:59 02.07.2018
Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори Тамара Меаракишвили начала голодовку
11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
15:07 04.07.2018
Додон пугает новой войной на Днестре: Власть провоцирует вмешательство России
08:29 04.07.2018
Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой
15:49 03.07.2018
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы
08:27 03.07.2018
Путин назначил нового посла РФ в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
19:58 04.07.2018
Еще шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
15:31 04.07.2018
МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
12:33 04.07.2018
Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
20:07 03.07.2018
"Пелла" затребовала полмиллиарда рублей с ПАО "Звезда" сорвавшей сроки поставок главных судовых дизельных двигателей
Все новости страны
Румыния Румыния
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
18:22 25.06.2018
В Бухаресте состоялось молдово - румынское заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции
Все новости страны
Турция Турция
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
18:49 03.07.2018
В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
19:14 02.07.2018
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
Все новости страны
Украина Украина
22:59 04.07.2018
Главному боевому кораблю украинского флота исполнилось четверть века
22:44 04.07.2018
В Геническом районе — очередные учения морпехов
20:49 04.07.2018
Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей
20:19 04.07.2018
"Черноморский судостроительный завод" суд признал банкротом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс