В привлечении украинского политзаключенного Владимира Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо.

Об этом в комментарии QHA сообщила адвокат украинского активиста Ольга Динзе.

— Есть заинтересованное в привлечении Балуха к уголовной ответственности и лишении его свободы лицо, — отметила она.

Адвокат прокомментировала запрос стороны обвинения по поводу того, чтобы приговорить Балуха к четырем годам заключения и заявила, что данный срок наказания совершенно не соответствует так называемому делу.

— Срок наказания, который просил назначить гособвинитель, несоразмерен вменяемому преступлению.

Ольга Динзе добавила, что на данный момент состояние здоровья украинского политузника удовлетворительное.

Напомним, член Крымской правозащитной группы Александр Седов заявил, что второе уголовное дело против Владимира Балуха сфабриковала ФСБ, а не начальник Раздольненского изолятора. Седов добавил, что дело на Балуха завели из-за того, что он не признал приговор.

QHA сообщало, что обвинение запросило для Владимира Балуха 4 года колонии за якобы дезорганизацию работы Раздольненского изолятора временного содержания в оккупированном Крыму. 2 июля состоялось заседание «суда» по второму делу против украинца за якобы избиение так называемого начальника ИВС Валерия Ткаченко.

В свою очередь, Ольга Динзе рассказала, за что оккупанты хотят дать Балуху четыре года колонии. По ее словам, драку с участием Владимира Балуха спровоцировал начальник изолятора Валерий Ткаченко. При этом Балух не бил Ткаченко. Произошедшее было снято на камеру наблюдения и приобщено к делу.