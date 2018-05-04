Кабинет министров выделил 105,98 млн грн на строительство временных контрольных пунктов для въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма для автомобильного сообщения "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области.

Согласно принятому постановлению Кабмина, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета, сообщает ZN.UA.

Согласно документу, в настоящее время на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые, в основном, обеспечивают нужды уполномоченных служебных лиц ГФС и Госпогранслужбы.

В то же время, для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, действующей инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Получателем средств из бюджета является ГП "Украинское государственное предприятие обслуживания иностранных и отечественных автотранспортных средств "Укринтеравтосервис", указано в документе.