В Херсонской области откроют Центр предоставления административных услуг для крымчан

18:59 04.07.2018 0 комментариев Крым

В Херсонской области создадут Центр предоставления административных услуг для жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом QHA сообщила координатор проекта Эльмира Аблялимова.

По ее словам, открытие данного центра упростит выдачу жителям аннексированного полуострова украинских документов, свободит их от дополнительных финансовых затрат и уменьшит очереди. 

Проект поддерживает посольство Чешской Республики в Украине, а реализовывать его будет общественная организация Крымский институт стратегических исследований.

Как писало QHA, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что Украина планирует в течение года в три-четыре раза увеличить возможности для выдачи украинских документов крымчанам, создав соответствующую инфраструктуру на Херсонщине.

Согласно информации Управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области, за прошлый год по вопросу получения административных услуг в приграничном регионе обратилось 43 748 ВПЛ из числа крымчан.



Ещё на эту тему:

13:20 03.07.2018
Только после создания единого правового центра на границе с Крымом можно говорить о деокупации - Бабин
10:10 27.06.2018
Обращение из оккупированного Крыма: Большая проблема - нелегальные перевозчики с КПВВ и отсутствие поезда «Киев - Вадим» / Документ
17:21 18.06.2018
Климкин: нам следует двигаться от политики непризнания аннексии к деоккупации Крыма
18:34 12.06.2018
Как вернуть Крым Украине: журналист обнародовал свое видение решения проблемы
20:59 31.05.2018
В июне состоится первое заседание рабочей группы по деоккупации и реинтеграции Крыма
21:19 30.05.2018
20 «віконець», 450 клієнтів за день – у новому «Паспортному сервісі» Херсона обіцяють якісно нові послуги / Фото
20:46 29.05.2018
Чийгоз назвал разговоры о непризнании аннексии Крыма "вчерашним днем"
23:03 24.05.2018
Бабин назвал дату открытия филиала ГП «Документ» в Херсоне
23:17 21.05.2018
Стратегия по деоккупации Крыму: В Меджлисе работают над программой "мягкой силы"
17:58 15.05.2018
Людям, которые покупают дома в оккупированном Крыму, необходимо обяснять, что они скупают краденное - мнение
16:06 11.05.2018
Джемилев оценил возможность силового возвращения Крыма
15:08 11.05.2018
Переселенка из Крыма удивила жителей Херсонщины своими произведениями / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
13:10 25.06.2018
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Все новости страны
Грузия Грузия
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
16:59 02.07.2018
Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори Тамара Меаракишвили начала голодовку
11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
15:07 04.07.2018
Додон пугает новой войной на Днестре: Власть провоцирует вмешательство России
08:29 04.07.2018
Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой
15:49 03.07.2018
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы
08:27 03.07.2018
Путин назначил нового посла РФ в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
19:58 04.07.2018
Еще шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
15:31 04.07.2018
МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
12:33 04.07.2018
Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
20:07 03.07.2018
"Пелла" затребовала полмиллиарда рублей с ПАО "Звезда" сорвавшей сроки поставок главных судовых дизельных двигателей
Все новости страны
Румыния Румыния
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
18:22 25.06.2018
В Бухаресте состоялось молдово - румынское заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции
Все новости страны
Турция Турция
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
18:49 03.07.2018
В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
19:14 02.07.2018
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
Все новости страны
Украина Украина
22:59 04.07.2018
Главному боевому кораблю украинского флота исполнилось четверть века
22:44 04.07.2018
В Геническом районе — очередные учения морпехов
20:49 04.07.2018
Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей
20:19 04.07.2018
"Черноморский судостроительный завод" суд признал банкротом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс