В Херсонской области создадут Центр предоставления административных услуг для жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом QHA сообщила координатор проекта Эльмира Аблялимова.

По ее словам, открытие данного центра упростит выдачу жителям аннексированного полуострова украинских документов, свободит их от дополнительных финансовых затрат и уменьшит очереди.

Проект поддерживает посольство Чешской Республики в Украине, а реализовывать его будет общественная организация Крымский институт стратегических исследований.

Как писало QHA, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что Украина планирует в течение года в три-четыре раза увеличить возможности для выдачи украинских документов крымчанам, создав соответствующую инфраструктуру на Херсонщине.

Согласно информации Управления Государственной миграционной службы Украины в Херсонской области, за прошлый год по вопросу получения административных услуг в приграничном регионе обратилось 43 748 ВПЛ из числа крымчан.