Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС

18:39 04.07.2018 0 комментариев Ереван

Европейский парламент проголосовал за одобрение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Депутаты Европарламента поддержали соглашения 573 голосами «за», 50 голосами «против» при 45 воздержавшихся, сообщает NEWS.am.

В резолюции, одобренной вместе с соглашением 598 голосами «за» и 52 голосами «против» отмечается, что новое соглашение о партнерстве не является конечной точкой в плане сотрудничества между ЕС и Арменией, но является инструментом для содействия внутренних реформ и их реализации.

Депутаты Европарламента призывают Армению добиться значительного прогресса в отношении проведения выборов, независимости судебных органов, борьбы с коррупцией, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и злоупотреблением олигархическим контролем, а также в отношении свободы СМИ. Эффективное осуществление этих ключевых реформ может открыть дальнейшие перспективы сотрудничества, в том числе открытие диалога по либерализации визового режима, говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента сожалеют о том, что Соглашение не может включить снятие тарифных барьеров из-за членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Однако, они подчеркивают, что это не мешает ЕС быть основным торговым партнером Армении и первым донором, тем самым демонстрируя, что ЕС не ожидает, что его партнеры будут пользоваться более глубокими отношениями с ЕС за счет своих отношений с третьими странами.

Они также призывают Европейскую комиссию обеспечить, чтобы помощь Армении со стороны ЕС не была направлена на сектора, затронутые российскими санкциями.

Депутаты Европарламента приветствуют граждан Армении в связи с недавним мирным переходом власти и приветствуют сдержанность, проявленную правоохранительными органами, несмотря на то, что некоторые необоснованные аресты мирных демонстрантов вызывают обеспокоенность. Они поздравляют Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении и рассчитывают на расширение сотрудничества.

«Окончательное голосование в Европейском парламенте выражает решительную поддержку армянским гражданам. ЕС готов поддержать усилия по реформам, которые обязалось провести новое правительство. Мы призываем их продолжать борьбу с коррупцией и реформирование избирательной базы в соответствии с рекомендациями БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссией», - заявил докладчик Ласло Токес.

До сих пор соглашение было ратифицировано парламентами Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Румынии и Польши.



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