Оккупанты заявили что поставили первую партию зерна в Сирию из закрытого порта Севастополя
|17:47 04.07.2018
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|Севастополь
Сегодня, 4 июля, из оккупированного Севастополя в Сирию прибыла первая партия зерна.
Об этом сообщила пресс-служба закрытого Украиной Севастопольского морского порта, передают События Крыма.
"Первая партия зерна прибыла в порт Сирии. В настоящий момент специалисты лаборатории берут пробы зерна с целью подтверждения его качества. После проведения необходимых анализов и заключений экспертов будет дана команда разгрузки зерна с судна и подготовки его к взвешиванию", – говорится в сообщении.
Накануне постпред аннексированного Крыма в российском Совфеде Георгий Мурадов заявил, что крымские чиновники намерены посетить Сирию осенью 2018 года.
Ранее стало известно, что подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года.
По заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется из закрытых портов Керчи и Феодосии.
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