Сегодня, 4 июля, из оккупированного Севастополя в Сирию прибыла первая партия зерна.

Об этом сообщила пресс-служба закрытого Украиной Севастопольского морского порта, передают События Крыма.

"Первая партия зерна прибыла в порт Сирии. В настоящий момент специалисты лаборатории берут пробы зерна с целью подтверждения его качества. После проведения необходимых анализов и заключений экспертов будет дана команда разгрузки зерна с судна и подготовки его к взвешиванию", – говорится в сообщении.

Накануне постпред аннексированного Крыма в российском Совфеде Георгий Мурадов заявил, что крымские чиновники намерены посетить Сирию осенью 2018 года.

Ранее стало известно, что подконтрольное России предприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года.

По заявлению руководства предприятия, отгрузка начнется из закрытых портов Керчи и Феодосии.

