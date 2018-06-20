Около 10 участников, так называемой, крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) могут лишиться своего статуса.

Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции в Симферополе рассказал "руководитель управления Федеральной налоговой службы" по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, передает Крым Информ.

"Есть примеры фиктивного членства в СЭЗ. Сейчас в результате нашей работы по примерно 10 участникам СЭЗ уже ведется претензионная работа, где в судебном порядке мы будем разрывать договора", – сказал Наздрачев.

Он пояснил, что бывшим резидентам СЭЗ придется выплатить налоги, по которым они имели преференции.

В начале этого года УФНС по оккупированному Крыму сообщила, что проверит около 400 участников СЭЗ, нарушающих условия работы в свободной экономической зоне.

В мае оккупанты создали рабочую группу с целью проверки предприятий, которые нарушают взятые на себя обязательства.