Ряды участников Крымской СЭЗ продолжают редеть. Оккупанты заявили о 10 фиктивных участниках
|17:20 04.07.2018
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|Крым
Около 10 участников, так называемой, крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) могут лишиться своего статуса.
Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции в Симферополе рассказал "руководитель управления Федеральной налоговой службы" по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, передает Крым Информ.
"Есть примеры фиктивного членства в СЭЗ. Сейчас в результате нашей работы по примерно 10 участникам СЭЗ уже ведется претензионная работа, где в судебном порядке мы будем разрывать договора", – сказал Наздрачев.
Он пояснил, что бывшим резидентам СЭЗ придется выплатить налоги, по которым они имели преференции.
В начале этого года УФНС по оккупированному Крыму сообщила, что проверит около 400 участников СЭЗ, нарушающих условия работы в свободной экономической зоне.
В мае оккупанты создали рабочую группу с целью проверки предприятий, которые нарушают взятые на себя обязательства.
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