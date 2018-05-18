Многострадальную Ялтинскую киностудию забирают федеральные оккупационные власти
|16:53 04.07.2018
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|Ялта
Легендарная Ялтинская киностудия будет передана в так называемую федеральную собственность.
Об этом сегодня сообщила "министр" культуры оккупированного Крыма Арина Новосельская, передает Крым Информ.
По ее словам уже разработана концепция восстановления киностудии.
«Процесс передачи завершится быстро. Мы очень надеемся, что федералы очень оперативно найдут средства (на восстановление). Первичный объем финансирования – 4 миллиарда рублей», – добавила она.
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