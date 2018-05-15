Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
|16:26 04.07.2018
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|Анкара
Правительство Турции передало свои полномочия президенту в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает Укринформ.
"Указ, опубликованный в официальном вестнике, внес изменения в законы с 1924 по 2017 годы, меняя круг полномочий премьер-министра и кабинета министров на (полномочия - ред.) президента и офиса президента", - говорится в сообщении.
Новые полномочия вступят в силу с момента принесения присяги президентом. Инаугурация назначена на 9 июля.
Как сообщалось, на референдуме в Турции, что состоялся 16 апреля 2017 года, более 51% граждан высказались за внесение изменений в конституцию, значительно расширяющие президентские полномочия.
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