Правительство Турции передало свои полномочия президенту в соответствии с переходом от парламентской к президентской форме правления.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Укринформ.

"Указ, опубликованный в официальном вестнике, внес изменения в законы с 1924 по 2017 годы, меняя круг полномочий премьер-министра и кабинета министров на (полномочия - ред.) президента и офиса президента", - говорится в сообщении.

Новые полномочия вступят в силу с момента принесения присяги президентом. Инаугурация назначена на 9 июля.

Как сообщалось, на референдуме в Турции, что состоялся 16 апреля 2017 года, более 51% граждан высказались за внесение изменений в конституцию, значительно расширяющие президентские полномочия.