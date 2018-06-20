Денисова обратилась к руководителю СИЗО в РФ из-за состояния Эмира-Усеина Куку
|15:58 04.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю СИЗО в Ростовской области в связи с ухудшением состояния здоровья украинского политзаключенного Эмира-Усеина Куку.
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает Укринформ.
"26 июня 2018 года гражданин Украины Эмир-Усеин Куку, заключенный в России, объявил бессрочное голодание. Недавно стало известно об ухудшении состояния его здоровья. В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Г.Губскому - руководителю ФКУ СИЗО-4 УФСИН России в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Денисова попросила проинформировать ее о результатах рассмотрения ее обращения.
"Выражаю свою обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Эмира-Усеина Куку и прошу вас принять все необходимые меры для обеспечения его необходимой квалифицированной медицинской помощью, а также предоставить мне актуальную информацию о состоянии здоровья Э.Куку", - написала омбудсмен.
Ранее крымский татарин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», объявил голодовку.
Ещё на эту тему:
В привлечении Балуха к уголовной ответственности есть заинтересованное лицо – адвокат
Незаконно осужденный в РФ Клых нашёлся в тюремной психбольнице
Джемилев о голодовке Сенцова: Он уже добился результата
В оккупированном Крыму объявившая голодовку мать политзаключённого,попала в больницу
"Суд" оккупантов окончил следствие по делу "украинского диверсанта" Панова, - адвокат Динзе
Сенцов стал первым лауреатом премии Russian ID Award – за несокрушимость в борьбе за свободу
"Рано чи пізно я виграю всі суди". Політв'язень Балух виступив у "суді" з останнім словом
Российский прокурор просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы ИВС"
Оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули загранпаспорта