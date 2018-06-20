Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю СИЗО в Ростовской области в связи с ухудшением состояния здоровья украинского политзаключенного Эмира-Усеина Куку.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена, передает Укринформ.

"26 июня 2018 года гражданин Украины Эмир-Усеин Куку, заключенный в России, объявил бессрочное голодание. Недавно стало известно об ухудшении состояния его здоровья. В связи с этим Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Г.Губскому - руководителю ФКУ СИЗО-4 УФСИН России в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Денисова попросила проинформировать ее о результатах рассмотрения ее обращения.

"Выражаю свою обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Эмира-Усеина Куку и прошу вас принять все необходимые меры для обеспечения его необходимой квалифицированной медицинской помощью, а также предоставить мне актуальную информацию о состоянии здоровья Э.Куку", - написала омбудсмен.

Ранее крымский татарин Эмир-Усеин Куку, фигурант ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир», объявил голодовку.