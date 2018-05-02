МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
|15:31 04.07.2018
|0 комментариев
|Россия
В МИД РФ настаивают, что Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, пока c российской делегации в ПАСЕ не будут сняты все санкции.
Об этом говорится в заявлении российского министерства, обнародованном на сайте ведомства 4 июля, передает Европейская правда.
Как известно, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию за незаконную аннексию Крыма. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций.
В прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя "безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ".
"Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет", - заявили в российском министерстве.
В МИД РФ заявляют, что "бездумные действия ПАСЕ" привели к тому, что "практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека избраны без участия российских парламентариев".
Учитывая предстоящие выборы генсека Совета Европы летом следующего года, россияне угрожают, что легитимность новоизбранного секретаря может быть для них "под вопросом".
В то же время в Совете Европы продолжаются попытки вернуть полномочия российской делегации. Руководящий орган ПАСЕ сделал шаг к снятию санкций из России. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.
Ещё на эту тему:
Путин: встрече с Трампом мешает внутриполитическая борьба в США
Россия одобрила проект создания промзоны в Суэцком канале
РФ дестабилизирует Украину, Грузию и Сирию - США
В НАТО обеспокоены действиями России в Украине, Грузии и Сирии
Экс-глава МИД Болгарии: С Россией нужно разговаривать вежливо, но вооруженным до зубов
"Не раскачивайте лодку": Путин угрожает Западу ядерными ракетами
Столтенберг: Россия пытается контролировать соседей, как мы видим это в Грузии, Молдове и Украине
Болгарский русофил предрекает новый конфликт на Балканах после Сирии
В России назвали главные угрозы для страны
Washington Post рассказала о тайном сговоре Путина и КНДР