В МИД РФ настаивают, что Россия не возобновит выплаты в бюджет Совета Европы, пока c российской делегации в ПАСЕ не будут сняты все санкции.

Об этом говорится в заявлении российского министерства, обнародованном на сайте ведомства 4 июля, передает Европейская правда.

Как известно, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничила в правах российскую делегацию за незаконную аннексию Крыма. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждения санкций.

В прошлом году россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ, требуя "безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ".

"Прошел год. Полномочия наших парламентариев не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет", - заявили в российском министерстве.

В МИД РФ заявляют, что "бездумные действия ПАСЕ" привели к тому, что "практически половина судей Европейского Суда по правам человека и Комиссар по правам человека избраны без участия российских парламентариев".

Учитывая предстоящие выборы генсека Совета Европы летом следующего года, россияне угрожают, что легитимность новоизбранного секретаря может быть для них "под вопросом".

В то же время в Совете Европы продолжаются попытки вернуть полномочия российской делегации. Руководящий орган ПАСЕ сделал шаг к снятию санкций из России. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на октябрьской сессии ассамблеи.