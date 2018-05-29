Игорь Додон в интервью «Независимой газете» заявил со свойственным ему апломбом, что на Днестре может вспыхнуть ещё один конфликт, чтобы втянуть в него Россию.

«Я обеспокоен возможностью реанимации приднестровского конфликта с тем, чтобы втянуть в него Россию. Рискнут ли реализовать такой сценарий наши демократы? Надеюсь, что нет», — заявил Додон, цитирует DESCHIDE.MD.

Президент повторил, что все эти инициативы — подготовка правящей партии к выборам в парламент этой осенью.

«Народ пугают угрозами со стороны РФ и Приднестровья, так как о проевропейском векторе нечего говорить – "в среду исполнилось четыре года с момента подписания соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, но ожидавшихся результатов нет". "А после того, как недавно суды аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, доверие к правящей партии подорвано окончательно. Но выборы в парламент расставят все по местам, люди проголосуют за тех, кому доверяют, и все будет хорошо», — заявил он.

В этом же интервью Додон пригрозил заблокировать концепцию Национальной стратегии обороны, если парламент не учтет предложения главы государства.

Додон выразил сожаление в связи с тем, что «правящий режим в последнее время часто указывает на угрозу безопасности Молдовы со стороны Российской Федерации и Приднестровья».

Проект Концепции Стратегии национальной обороны предусматривает «разработку и реализацию жизнеспособной и эффективной системы обороны, соответствующей вызовам в сфере безопасности, способной обеспечить предотвращение, сдерживание и отпор возможных агрессий, нападений и подрывных действий в отношении суверенитета, независимости, территориальной целостности страны и/или безопасности ее граждан».

В числе угроз и рисков отмечены: военный потенциал в приднестровском регионе РМ (в том числе Оперативная группа российских войск – ОГРВ), использование инструментов информационной пропаганды, кибератаки, незаконная миграция, незаконный оборот оружия, террористическая деятельность. Для усиления обороны предполагается развивать и укреплять военный потенциал РМ, национальную систему обороны – в целях предвосхищения, предотвращения и противодействия угрозам государственной безопасности.

На прошлой неделе проект документа был одобрен на заседании парламентской Комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и охране общественного порядка. Комиссия отклонила большинство предложений президента. Согласно законодательству, президент имеет право только один раз не промульгировать закон и вернуть его для пересмотра в парламент. В случае повторного голосования парламентом, президент обязан в двухнедельный срок подписать документ. Если президент повторно отклоняет закон, решением Конституционного суда он временно отстраняется от должности, а документ подписывает председатель парламента или премьер-министр.