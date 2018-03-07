"Дочка" мирового портового гиганта начала работу в порту Черноморск / Фото

14:41 04.07.2018 0 комментариев Украина

Летом 2018 года "дочка" глобального оператора портовых услуг компания P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту "Черноморск".

Об этом говорится в пресс-релизе P&O Maritime Ukraine, сообщает Економічна правда.

Таким образом, "дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime теперь присутствует в двух крупнейших морских портах Украины – "Южном" и "Черноморске".

Как отмечается, P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира. Суда работают под украинским флагом.

"В экипаж новых буксиров компания привлекла в том числе и сотрудников портофлота Черноморского порта", - говорится в сообщении.

"Мы привели мощные буксиры и взяли в команду лучших профессионалов. Уверен, наш приход в Черноморск будет способствовать повышению качества услуг в акватории порта, а также становлению прозрачного и  конкурентного рынка буксирных услуг в Украине", – отметил генеральный директор компании Михаил Соколов.

Напомним, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, приобрела контроль над украинской буксирной компания LB Shipping, и начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".

Со-инвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.

Через некоторое время после начала работы, LB Shipping сменила бренд на P&O Maritime Ukraine. Компания намерена продолжать расширение своего присутствия в другие крупные порты Украины.



Ещё на эту тему:

18:10 18.06.2018
Украина успешно прошла аудит ИМО, подтвердив статус морской державы - Омелян
15:45 05.06.2018
АМПУ стала членом Европейской организации морских портов как наблюдатель
10:22 12.04.2018
Из-за тумана ограничена работа 5 портов Украины и закрыты 2 судоходных канала
14:35 02.04.2018
В трех портах Одесской области превышен критический уровень воды, но ограничений в работе нет
14:15 23.03.2018
Из-за непогоды в двух портах Одесской области ограничена работа
20:18 21.03.2018
CHEC выполнила дноуглубление акватории причалов №5-6 порта «Южный» на 56%
02:20 21.03.2018
Заключен договор на дноуглубление в Херсонском порту
13:51 07.03.2018
Перевозчик Maersk заявил, что не уходит из "большой Одессы"
12:01 07.03.2018
Туман внес ограничения в работу 9 морских портов Украины
11:31 06.03.2018
Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Морской администрации
12:24 05.03.2018
В четырех портах Украины объявлена ледовая кампания
00:35 03.03.2018
Борьба с контрабандой: в Одессе заработало первое подразделение припортового контроля
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
18:39 04.07.2018
Европарламент одобрил соглашение Армения-ЕС
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
13:10 25.06.2018
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Все новости страны
Грузия Грузия
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
16:59 02.07.2018
Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори Тамара Меаракишвили начала голодовку
11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
15:07 04.07.2018
Додон пугает новой войной на Днестре: Власть провоцирует вмешательство России
08:29 04.07.2018
Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой
15:49 03.07.2018
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы
08:27 03.07.2018
Путин назначил нового посла РФ в Молдове
Все новости страны
Россия Россия
19:58 04.07.2018
Еще шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Краснодарский край из Хмеймима
15:31 04.07.2018
МИД РФ: Полномочия парламентариев РФ в ПАСЕ не восстановлены. Соответственно, оснований для возобновления выплат нет
12:33 04.07.2018
Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
20:07 03.07.2018
"Пелла" затребовала полмиллиарда рублей с ПАО "Звезда" сорвавшей сроки поставок главных судовых дизельных двигателей
Все новости страны
Румыния Румыния
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
18:22 25.06.2018
В Бухаресте состоялось молдово - румынское заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции
Все новости страны
Турция Турция
16:26 04.07.2018
Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
18:49 03.07.2018
В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
19:14 02.07.2018
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
Все новости страны
Украина Украина
22:59 04.07.2018
Главному боевому кораблю украинского флота исполнилось четверть века
22:44 04.07.2018
В Геническом районе — очередные учения морпехов
20:49 04.07.2018
Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей
20:19 04.07.2018
"Черноморский судостроительный завод" суд признал банкротом
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс