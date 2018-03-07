"Дочка" мирового портового гиганта начала работу в порту Черноморск / Фото
|14:41 04.07.2018
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|Украина
Летом 2018 года "дочка" глобального оператора портовых услуг компания P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту "Черноморск".
Об этом говорится в пресс-релизе P&O Maritime Ukraine, сообщает Економічна правда.
Таким образом, "дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime теперь присутствует в двух крупнейших морских портах Украины – "Южном" и "Черноморске".
Как отмечается, P&O Maritime Ukraine привела в "Черноморск" три буксира. Суда работают под украинским флагом.
"В экипаж новых буксиров компания привлекла в том числе и сотрудников портофлота Черноморского порта", - говорится в сообщении.
"Мы привели мощные буксиры и взяли в команду лучших профессионалов. Уверен, наш приход в Черноморск будет способствовать повышению качества услуг в акватории порта, а также становлению прозрачного и конкурентного рынка буксирных услуг в Украине", – отметил генеральный директор компании Михаил Соколов.
Напомним, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, приобрела контроль над украинской буксирной компания LB Shipping, и начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный".
Со-инвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.
Через некоторое время после начала работы, LB Shipping сменила бренд на P&O Maritime Ukraine. Компания намерена продолжать расширение своего присутствия в другие крупные порты Украины.
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