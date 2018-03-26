Турция будет поставлять Украине беспилотные авиакомплексы и оборудование для связи
|14:15 04.07.2018
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|Украина
Украина и Турция подписали меморандум о поставках украинской стороне беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба СНБО, передает Европейская правда.
Стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующее компенсационное (офсетное) соглашение. Представители Турции подтвердили заинтересованность в приобретении украинских самолетов Ан-178.
Также договорились о развитии сотрудничества над беспилотными системами вооружения, в частности речь шла о возможности создания совместного конструкторского бюро (КБ) по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники.
Украинско-турецкую комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества с украинской стороны возглавляет заместитель министра обороны Игорь Павловский.
В заседании комиссии также приняли участие первый заместитель секретаря СНБОУ Олег Гладковский, руководитель госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, представители государственных и частных компаний в оборонной сфере Украины и Турции.
Отметим, ранее суд оставил в должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, которого подозревают в причастности к растрате 149 млн грн из схемы с закупками топлива.
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