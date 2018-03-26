В Турции проведены испытания систем лазерного наведения Teber.

Тестирование новой системы наведения разработки компании ROKETSAN осуществлено 21-22 июня на полигоне в районе Карапынар в провинции Конья, сообщает Анадолу.

Система успешно протестирована на самолетах F-16, наносивших удары по движущимся целям под углом в 30 градусов.

Комплект лазерного наведения Teber устанавливается на неуправляемых авиабомбах Mk-81 и Mk-82.

Первая партия систем лазерного наведения отечественного производства будет передана ВС Турции уже в текущем месяце.