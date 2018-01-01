Агрохолдинг «Нибулон» планирует реализовать долгосрочную инвестиционную программу в Египте общим объемом $2 млрд.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передают Порты Украины.

«Это долгосрочная инвестиционная программа, которая предусматривает общий объем инвестиций $2 млрд и рассчитана на 7-10 лет», — отметил генеральный директор компании Алексей Вадатурский.

По его словам, первым этапом программы является инвестирование $200 млн в течение 2018-2019 годов. Реализация проекта предусматривает открытие предприятия компании в Египте. «Реализация программы повысит конкурентоспособность сельхозпродукции украинских товаропроизводителей и даст возможность реализации сельхозпродукции непосредственно конечным потребителям в Египте, что, в свою очередь, повысит продовольственную безопасность этой страны. Экономика Египта сегодня находится на подъеме, страна имеет четкую стратегию развития, и наша компания чувствует всестороннюю поддержку со стороны государственных органов Арабской Республики Египет в вопросе реализации будущего проекта. Этими планами мы уже поделились со стратегическими финансовыми партнерами компании — ЕБРР, ЕИБ, МФК, а также местными финансовыми институтами», — рассказал Вадатурский.

По информации пресс-службы, в ближайших планах компании дополнительные визиты специалистов в Египет для принятия окончательного решения по реализации инвестпроекта, который предусматривает модернизацию имеющихся элеваторов, возведение новых, а также строительство флота на судостроительных заводах страны для перевозки зерна по реке Нил и ее рукавам.

Как сообщила ранее пресс-служба Министерства снабжения и внутренней торговли Египта, министр Али аль-Мосельхи подвел итоги визита египетской делегации в Николаев, который состоялся 22-26 мая 2018 года. По информации египетского министерства, инвестпроект «Нибулона» в Египте предусматривает четыре этапа, первый из которых запланирован на 2018-2019 годы. Предполагается, что будут построены зернохранилища (река/море) вблизи двух средиземноморских портов — Александрии и Дамиетта. Кроме того, планируется строительство двадцати барж грузоподъемностью по 2 тыс. тонн для перевозок зерна по Нилу.

Ранее генеральный директор «Нибулона» Алексей Вадатурский сообщил «Портам Украины», что компания планируетпостроить морское судно дедвейтом 10 тыс. тонн, при помощи которого будет осуществляться рейдовая перевалка зерна для его дальнейшей отправки в Египет.

ООО СП «Нибулон» (основано в 1991 году) — один из крупнейших операторов зернового рынка Украины. Владеет элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, собственным перегрузочным терминалом в Николаевском морском порту годовой мощностью 5 млн тонн, одиннадцатью речными терминалами на Днепре и Южном Буге. Компания в 2016-2017 маркетинговом году (МГ) экспортировала 4,65 млн тонн зерновых (в 2015-2016 МГ — 4,66 млн тонн).

Египет традиционно является крупнейшим импортером украинской пшеницы. По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2017 году экспортировала в Египет пшеницы (УКТВЭД 1001) на $438,212 млн, что составило 15,9% экспорта товарной позиции в денежном выражении. Украина в 2016 году экспортировала в Египет пшеницы на $365,81 млн (13,5%).