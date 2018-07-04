Оккупанты включили в список регионов с самым грязным воздухом аннексированный Крым
|12:59 04.07.2018
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|Крым
Оккупированный Крым оказался в списке российских регионов с самым грязным воздухом. Мониторинг превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ проводили специалисты Роспотребнадзора.
Как пишет 4 июля РБК со ссылкой на «Известия», по данным на 2017 год, самый грязный воздух оказался в Бурятии, сообщает Фонтанка.
В рейтинге с ней соседствуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и оккупированный Крым.
Отмечается, что данные не отображают состояния курортных зон.
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