Оккупированный Крым оказался в списке российских регионов с самым грязным воздухом. Мониторинг превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ проводили специалисты Роспотребнадзора.

Как пишет 4 июля РБК со ссылкой на «Известия», по данным на 2017 год, самый грязный воздух оказался в Бурятии, сообщает Фонтанка.

В рейтинге с ней соседствуют Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и оккупированный Крым.

Отмечается, что данные не отображают состояния курортных зон.