Перед саммитом президентов Трампа и Путина в Хельсинки, не будет предварительной встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео.

О том, что нет планов такой встречи сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга 3 июля, передает facenews.

"В наших планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов.