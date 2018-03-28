Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
|12:33 04.07.2018
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|Россия
Перед саммитом президентов Трампа и Путина в Хельсинки, не будет предварительной встречи глава российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и его американского коллеги Майка Помпео.
О том, что нет планов такой встречи сообщила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт во время регулярного брифинга 3 июля, передает facenews.
"В наших планах ничего об этом нет. По крайней мере сейчас", - сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов.
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