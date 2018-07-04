Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны

12:10 04.07.2018 0 комментариев Крым

В случае, если Дональд Трамп единолично признает Крым российским, таким образом он пойдет против политики своей страны, против своего народа и против своей же команды республиканцев, что может привести к тяжелым для него последствиям.

Об этом говорится в исследовании Atlantic Council, передает ZIK.

Американские журналисты спрогнозировали результаты встречи Трампа и Путина.

Так, бывший политический советник Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Орест Дейчакивский убежден, Трамп не станет говорить о Крыме как о российской территории из-за того, что подобные высказывания могут лишить его президентского кресла уже на ближайших выборах. Признав Крым российским, Трамп потеряет поддержку своей команды республиканцев, которая голосовала за введение жестких санкций в отношении РФ.

Бывшая заместитель министра обороны США Эвелин Фаркас уверена, что Трамп просто не имеет права вести диалог с Путиным про Крым, потому что Крым – это часть суверенной Украины и только политики этой страны могут рассуждать об аннексированной территории. Она заявила, что если Трамп попытается договориться с Путиным в обход украинской стороны, то может нанести непоправимый вред мировой безопасности.

Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны.

В американском экспертном и политическом сообществе считают, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина может состояться какая-то сделка по Украине. 



Ещё на эту тему:

20:29 03.07.2018
Пророссийские греки оккупированного Крыма просят Путина включить их в список "коренных народов России"
14:34 03.07.2018
Оккупанты объявили накопитель для грузовиков аэродромом готовым принимать самолеты,в планах - парк "Патриот" с аэротрубой
12:09 03.07.2018
США не признают российскую попытку аннексировать Крым
10:30 03.07.2018
Бизнес чиновников в оккупированном Крыму уже давно не украинский - постоянный представитель Президента Украины в АРК
10:09 03.07.2018
Коррупционно-криминальная вербовка РФ агентов на Херсонщине - фактор, влияющий на обороноспособность Украины - Борис Бабин
17:59 02.07.2018
Путин не хочет обсуждать с Трампом тему оккупации Крыма
16:09 02.07.2018
Гонять болельщиков ЧМ через Симферопольский аэропорт - возможность бесплатного пиара аннексии Крыма
14:51 02.07.2018
«Посмотрим!» - Трамп ответил о будущем России, а не Крыма: как возник фейк о признание Крыма частью территории РФ
14:25 02.07.2018
Украина предупредила ирландскую Petrel Resources о недопустимости обустройства LNG-терминала в оккупированном Крыму
12:17 02.07.2018
РФ под видом украинских националистов хотела сорвать показ крымскотатарского фильма в Киеве / Фото
10:59 02.07.2018
Google считает Керченский мост украинским / Фото
08:01 02.07.2018
Путин и Болтон договорились что в вопросе о российской аннексии Крыма они друг с другом не согласны
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.07.2018
Азербайджан откажется от увеличения импорта электроэнергии из России после полного восстановления электроснабжения
11:20 03.07.2018
В Азербайджане без электричества остались крупные города
17:39 02.07.2018
В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
20:11 27.06.2018
Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном
Все новости страны
Армения Армения
09:45 03.07.2018
Глава ГШ ВС Армении: Поводов для беспокойства в связи с учениями в Азербайджане нет
10:59 26.06.2018
В Ереване пройдет заседание глав МИД стран ОЧЭС
16:42 25.06.2018
Протесты в Армении: активисты вновь требуют отставки мэра Еревана
12:58 22.06.2018
Глава МИД Армении принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства
Все новости страны
Болгария Болгария
12:31 03.07.2018
Социалисты потребовали от премьера Болгарии сказать, угрожают ли Россия и Китай миру
12:23 21.06.2018
Болгария в лидерах рейтинга самых дешевых иностранных направлений для отдыха из РФ
17:12 20.06.2018
Оппозиция Болгарии внесла в парламент вопрос недоверия правительству
11:24 20.06.2018
Начались тактические учения ВМС Болгарии «Черное море 2018»
Все новости страны
Греция Греция
17:30 03.07.2018
Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии
19:39 02.07.2018
Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
12:08 27.06.2018
Мэй приветствовала на встрече с Ципрасом экономические успехи Греции
13:10 25.06.2018
На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Все новости страны
Грузия Грузия
09:21 04.07.2018
МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
13:46 03.07.2018
С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
16:59 02.07.2018
Гражданская активистка в оккупированном Ахалгори Тамара Меаракишвили начала голодовку
11:25 02.07.2018
Новый глава МИД Грузии обсудит в Германии вопросы сотрудничества и интеграции в ЕС и НАТО
Все новости страны
Молдова Молдова
08:29 04.07.2018
Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой
15:49 03.07.2018
Граждане из Приднестровья могут заранее зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах Молдовы
08:27 03.07.2018
Путин назначил нового посла РФ в Молдове
10:19 02.07.2018
Протесты в Кишиневе: возможен ли в Молдавии армянский сценарий?
Все новости страны
Россия Россия
12:33 04.07.2018
Отдельной встречи Лаврова и Помпео перед саммитом президентов двух стран не будет
20:07 03.07.2018
"Пелла" затребовала полмиллиарда рублей с ПАО "Звезда" сорвавшей сроки поставок главных судовых дизельных двигателей
14:58 03.07.2018
Британская полиция заявляет, что подозреваемые в отравлении Скрипалей находятся в РФ
13:59 02.07.2018
Россия продлила на полгода ограничение транзита товаров с Украины
Все новости страны
Румыния Румыния
16:40 03.07.2018
В Румынии из-за наводнения погибли три человека
20:22 02.07.2018
Румынские матери будут выходить на пенсию быстрее, – законопроект
17:41 26.06.2018
Цуркан подозреваемая в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым прокомментировала свое задержание
18:22 25.06.2018
В Бухаресте состоялось молдово - румынское заседание Межправительственной комиссии по европейской интеграции
Все новости страны
Турция Турция
13:51 04.07.2018
ВВС Турции получат отечественные системы лазерного наведения / Фото
18:49 03.07.2018
В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
19:14 02.07.2018
Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию
12:43 02.07.2018
Турецкая полиция разогнала марш ЛГБТ в Стамбуле, применив спецсредства / Фото
Все новости страны
Украина Украина
13:26 04.07.2018
«Нибулон» раскрыл детали инвестпроекта в Египте на $2 млрд
12:59 04.07.2018
Оккупанты включили в список регионов с самым грязным воздухом аннексированный Крым
12:10 04.07.2018
Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны
11:19 04.07.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - затримання турецького судна BARON майже на пляжі Бердянської коси / Карта
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс