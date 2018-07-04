Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны
|12:10 04.07.2018
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|Крым
В случае, если Дональд Трамп единолично признает Крым российским, таким образом он пойдет против политики своей страны, против своего народа и против своей же команды республиканцев, что может привести к тяжелым для него последствиям.
Об этом говорится в исследовании Atlantic Council, передает ZIK.
Американские журналисты спрогнозировали результаты встречи Трампа и Путина.
Так, бывший политический советник Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Орест Дейчакивский убежден, Трамп не станет говорить о Крыме как о российской территории из-за того, что подобные высказывания могут лишить его президентского кресла уже на ближайших выборах. Признав Крым российским, Трамп потеряет поддержку своей команды республиканцев, которая голосовала за введение жестких санкций в отношении РФ.
Бывшая заместитель министра обороны США Эвелин Фаркас уверена, что Трамп просто не имеет права вести диалог с Путиным про Крым, потому что Крым – это часть суверенной Украины и только политики этой страны могут рассуждать об аннексированной территории. Она заявила, что если Трамп попытается договориться с Путиным в обход украинской стороны, то может нанести непоправимый вред мировой безопасности.
Встреча с Путиным необходима Трампу только для того, чтобы доказать Америке, что он может нагнуть лидера любой страны.
В американском экспертном и политическом сообществе считают, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина может состояться какая-то сделка по Украине.
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