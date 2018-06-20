Щодо кризи в Азовському морі - затримання турецького судна BARON катером берегової охорони ФСБ РФ вранці 4 липня 2018 майже на пляжі Бердянської коси.

Наступне буде прямо в Бердянському порті?

Про це Інформує на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

04.07.18 орієнтовно о 06:30 мч на відстані 3,8 морських миль (6,8 км) на південь від Бердянської коси, 46°34'00" N 36°45'00" E, береговою охороною ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж BARON (IMO: 9394210) під прапором Туреччини, судно йде з Хайфи (Ізраїль) до Бердянська. Тривалість затримки: 06:30 – 09:30 = 3 год.