Хронологія кризи в Азовському морі - затримання турецького судна BARON майже на пляжі Бердянської коси / Карта
|11:19 04.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - затримання турецького судна BARON катером берегової охорони ФСБ РФ вранці 4 липня 2018 майже на пляжі Бердянської коси.
Наступне буде прямо в Бердянському порті?
Про це Інформує на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
04.07.18 орієнтовно о 06:30 мч на відстані 3,8 морських миль (6,8 км) на південь від Бердянської коси, 46°34'00" N 36°45'00" E, береговою охороною ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж BARON (IMO: 9394210) під прапором Туреччини, судно йде з Хайфи (Ізраїль) до Бердянська. Тривалість затримки: 06:30 – 09:30 = 3 год.
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