16 июля состоится пробный рейс морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета" между Севастополем и Ялтой.

Регулярное сообщение начнется с 27 июля.

Об этом сообщил сегодня, 4 июля, так называемый гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков, передает Объектив.

- Сегодня в Ялте были проведены переговоры по запуску «Кометы» на линию Севастополь – Ялта – Севастополь. Переговоры прошли успешно. 16 июля будет пробный рейс. С 27 июля запускают четыре рейса в день, – написал Алексей Волков на своей странице в соцсети.

Однако 2 июля этого же года «Губернатор» оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников,отвечая на вопрос, как обстоят дела с «Кометой», первый рейс которой анонсировался к началу летнего сезона, заявил, что «Комету» пока негде поставить.

«Все идет с некоторым сдвигом, но постараемся сделать все, чтобы планы воплотились в жизнь», – сказал Овсянников, передавали Примечания.

Овсянников подчеркнул, что есть проблема причалов для новой «Кометы».

«Нормальных причалов нет. В этой связи мы дополнительно 6 причалов включаем в ФЦП с целью их модернизации», — пояснил Овсянников.

Единственное в чем совпала информация двух агенств, это стоимость билета в экономклассе она составит 500 рублей за рейс, а в VIP-классе – 900 рублей.