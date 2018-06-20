Азербайджан может отказаться от планов увеличения импорта электроэнергии из России.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

"Из-за восстановления электроснабжения в Азербайджане страна может отказаться от увеличения объёма импорта электроэнергии из России", - сказал он.

Ранее "Интер РАО" сообщило, что с ночи понедельника начало поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Поставки осуществляются в объеме 200 МВт.

Говоря о приостановлении экспорта электроэнергии в Иран Яхья Бабанлы отметил, что после полного восстановления электроснабжения и устранения всех проблем в энергосистеме страны экспорт вновь будет возобновлен.