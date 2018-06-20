Щодо кризи в Азовському морі - затримання російськими прикордонниками суден в Азовському морі набувають характеру морського сафарі від ФСБ.

"Така собі знущальна забавка над українськими "терпілами". Будемо й далі тихо скаржитися до міжнародних судів і мовчати, як хоче МЗС? І спостерігати, як затримують судна все ближче до Бердянська вже не по одному, а одразу по два? А то "... нападе"?" - Пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

(1) 04.07.18 орієнтовно о 04:30 мч на відстані 5 морських миль (9 км) на південь від Бердянської коси, 45°16'57" N 37°16'56" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий єгипетський суховантаж MAR BIANCO (IMO: 8115576), судно йде з Гемлик (Туреччина) до Бердянська. Тривалість затримки: 04:30 – 07:30 = 3 год

(2) 04.07.18 орієнтовно о 07:30 мч на відстані 26 морських миль (46 км) на південь від Бердянської коси, 46°11'11" N 36°44'26" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий великий турецький балкер NAZMI C (IMO: 9577769), Deadweight: 34719 t, Length Overall x Breadth Extreme: 179.56m × 30m, судно йде з Маріуполя до Монфальконе (Італія).

Такому судну лише щоб зупинитись потрібна година. 30 тис. тон вантажу...