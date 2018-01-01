Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
|10:44 04.07.2018
|0 комментариев
|Одесса
В Одессе заместитель директора оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Татьяна Ланина, подозреваемая в присвоении более 120 тыс. грн, возместила бюджету города нанесенный ущерб.
Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая.
Она отметила, что речь идет о средствах, в присвоении которых чиновница подозревается вместе со своим непосредственным на тот момент руководителем Петросом Саркисяном, который сейчас содержится в СИЗО.
«Подозреваемая в июне перечислила указанную сумму на счет департамента образования и науки горсовета», - отметила Хорунжая.
Ещё на эту тему:
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
20:31 02.02.2018
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
15:52 25.01.2018
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
15:17 19.10.2017
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
08:02 18.09.2017
В сгоревшем в Одессе лагере, где погибли дети, в прошлом году распилили 11 млн на пожарной сигнализации
В сгоревшем в Одессе лагере, где погибли дети, в прошлом году распилили 11 млн на пожарной сигнализации
17:36 31.07.2017
Масштабный пожар возле клуба "Ибица". Ресторан сгорел дотла / Фото
Масштабный пожар возле клуба "Ибица". Ресторан сгорел дотла / Фото
15:32 12.07.2017
В Николаевской области выгорело 13,5 га пшеницы / Фото
В Николаевской области выгорело 13,5 га пшеницы / Фото