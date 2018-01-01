Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет

10:44 04.07.2018 0 комментариев Одесса

В Одессе заместитель директора оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория» Татьяна Ланина, подозреваемая в присвоении более 120 тыс. грн, возместила бюджету города нанесенный ущерб.

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая.

Она отметила, что речь идет о средствах, в присвоении которых чиновница подозревается вместе со своим непосредственным на тот момент руководителем Петросом Саркисяном, который сейчас содержится в СИЗО.

«Подозреваемая в июне перечислила указанную сумму на счет департамента образования и науки горсовета», - отметила Хорунжая.

 



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