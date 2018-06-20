Незаконно осужденный в Российской Федерации гражданин Украины Станислав Клых нашёлся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице.

Об этом сообщила во вторник, 3 июля, российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

"Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня", - пишет Щур.

По ее информации, "Станислав чувствует себя лучше. Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь «плыла», образы зашкаливали и казались Роману «фантазийно-бредовыми», то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у неё сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают «какие-то прививки».

Клых попросил сменить камеру, поскольку его "слишком тесная". "Пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, едва дав прочитать, на прогулки водят редко… Попросил целый набор детской приключенческой литературы…", - сообщает правозащитница.

Она также подчеркивает, что незаконно осужденному необходимо объективное обследование независимыми специалистами и посещение Уполномоченного по правам человека Украины. "И - главное: немедленно отправить его домой!" – пишет Татьяна Щур.

Как сообщал Укринформ, 26 июня у украинского политзаключенного в РФ Станислава Клыха был адвокат Роман Качанов. Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание его нечеткое. И работники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. На следующий день ему звонила мама, и в тюрьме ей сказали, что его уже там нет.

С 8 июня Станислав Клых объявил голодовку. По имеющимся у украинской стороны данным, он находится в критическом состоянии. По словам матери, у него серьезные проблемы с почками и сердцем.