В Крыму оккупанты решили что хлопководству полив не нужен

09:47 04.07.2018 0 комментариев Крым

Ученые Института сельского хозяйства Крыма "возрождают" хлопководство на полуострове.

Первая опытная площадка, засеянная в селе Укромное Симферопольского района, даст первый урожай осенью, обещают " ученые" 

Об этом сообщил журналистам заведующий отделом водопользования, мониторинга и альтернативного водопользования НИИ Эдем Сейтумеров, сообщают Новости Крыма.

"Мы здесь высадили всего 0,1 гектара. Это первый опытный участок... Поначалу были, конечно, сомнения – хлопчатник развивался не так интенсивно, а сейчас видно, что хлопок будет. Думаю, 100% гарантию можно дать", – рассказал он.

Всего хлопок планируется посеять на 225 тысячах гектаров, из них 10 тысяч – в Крыму.

Семена для новых хлопковых полей на полуостров привезены из российского Ставрополя с Прикумской опытной станции семеноводства. 

Дефицит воды – самый серьезный вопрос, который предстоит решить крымским ученым.

Для полива так называемым дождеванием 10 тысяч гектаров необходимо 30 млн кубометров воды, для капельного орошения – 20 млн. Опытная площадка поливается вторым способом.

 



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