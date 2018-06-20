В Крыму оккупанты решили что хлопководству полив не нужен
|09:47 04.07.2018
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|Крым
Ученые Института сельского хозяйства Крыма "возрождают" хлопководство на полуострове.
Первая опытная площадка, засеянная в селе Укромное Симферопольского района, даст первый урожай осенью, обещают " ученые"
Об этом сообщил журналистам заведующий отделом водопользования, мониторинга и альтернативного водопользования НИИ Эдем Сейтумеров, сообщают Новости Крыма.
"Мы здесь высадили всего 0,1 гектара. Это первый опытный участок... Поначалу были, конечно, сомнения – хлопчатник развивался не так интенсивно, а сейчас видно, что хлопок будет. Думаю, 100% гарантию можно дать", – рассказал он.
Всего хлопок планируется посеять на 225 тысячах гектаров, из них 10 тысяч – в Крыму.
Семена для новых хлопковых полей на полуостров привезены из российского Ставрополя с Прикумской опытной станции семеноводства.
Дефицит воды – самый серьезный вопрос, который предстоит решить крымским ученым.
Для полива так называемым дождеванием 10 тысяч гектаров необходимо 30 млн кубометров воды, для капельного орошения – 20 млн. Опытная площадка поливается вторым способом.
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