В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, его подозревают в причастности к расстрелу в Сирии российского пилота Су-24 Олега Пешкова в 2015 году, передает Грузия Online.



Правоохранители рассказали, что подозреваемого задержали 27 июня, он находился в розыске за совершение преступлений в Турции.



В настоящее время мужчина, которым оказался гражданин Турции Серкан Куртулуш, находится в тюрьме города Кутаиси.



Ранее о его задержании, сославшись на прокуратуру, рассказала турецкая газета The Hurriet.

Сообщалось, что Анкара направила в Тбилиси запрос о выдаче преступника, который обвиняется на родине в организации преступной группировки.