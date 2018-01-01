МВД Грузии подтвердило задержание гражданина Турции подозреваемого в убийстве российского пилота Су-24
|09:21 04.07.2018
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|Грузия
В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола.
Как ранее сообщили турецкие СМИ, его подозревают в причастности к расстрелу в Сирии российского пилота Су-24 Олега Пешкова в 2015 году, передает Грузия Online.
Правоохранители рассказали, что подозреваемого задержали 27 июня, он находился в розыске за совершение преступлений в Турции.
В настоящее время мужчина, которым оказался гражданин Турции Серкан Куртулуш, находится в тюрьме города Кутаиси.
Ранее о его задержании, сославшись на прокуратуру, рассказала турецкая газета The Hurriet.
Сообщалось, что Анкара направила в Тбилиси запрос о выдаче преступника, который обвиняется на родине в организации преступной группировки.
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