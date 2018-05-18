На оккупированном полуострове подконтрольная Кремлю "власть" продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 миллиарда рублей – около 620 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма, сообщает Крым Информ.

Ранее эти санатории уже пытались продавать за 52,9 млн рублей, но покупателей не нашлось, из-за того, что «высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций».

"Победителем" в торгах обьявлена ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», зарегистрированная в Симферополе, улица Севастопольская, дом 41/2. с уставным фондом 12 500,00руб

Учредитель Зарицкий Владимир Николаевич.