Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса
|08:59 04.07.2018
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|Крым
На оккупированном полуострове подконтрольная Кремлю "власть" продала акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 миллиарда рублей – около 620 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма, сообщает Крым Информ.
Ранее эти санатории уже пытались продавать за 52,9 млн рублей, но покупателей не нашлось, из-за того, что «высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций».
"Победителем" в торгах обьявлена ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», зарегистрированная в Симферополе, улица Севастопольская, дом 41/2. с уставным фондом 12 500,00руб
Учредитель Зарицкий Владимир Николаевич.
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