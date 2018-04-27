Приднестровье настаивает на импорте лекарств без согласования с Молдовой

08:29 04.07.2018 0 комментариев Приднестровье

Качество лекарств, импортируемых в Приднестровье, стало поводом для разногласий в рамках заседания «1+1», которое прошло накануне в Тирасполе.

Кишинев настаивает на общем перечне разрешенных к ввозу медикаментов, признанных на международном уровне. В свою очередь приднестровская сторона настаивает, что у неё собственные механизмы проверки, сообщает DESCHIDE.MD.

«В Республике Молдова спектр и реестр лекарств соответствует международным стандартам GMP. Сами экономические агенты, у которых офис в Приднестровье, проводят транзакции, импортируя или беря определенные лекарства в том числе из Кишинева», — сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

«Что касается торговых интересов, Кишинев не должен вмешиваться. Покупка — выбор каждого импортера лекарств. Любой административный барьер в этой сфере мы квалифицируем как дискриминацию», — подтвердил так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев.

Вопрос был включен в повестку после того, как сотрудники совместного молдавско-украинского КПП «Кучурган-Первомайск» запретили к ввозу ряд медикаментов, которых нет в официальном перечне лекарств РМ.

Приднестровская сторона обвинила Кишинев в подготовке блокады, что опровергла Кристина Лесник.



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