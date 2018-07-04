Заключенного украинца Павла Гриба зверски избили российские заключенные
|08:01 04.07.2018
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|Крым
Заключенного украинца в РФ Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону избили российские заключенные.
Об этом со ссылкой на информацию от адвоката сообщил отец Павла Игорь Гриб в Facebook, передает ZIK.
«Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали по какой статье Паша обвиняется», – сообщил он.
Игорь Гриб отметил, что российские заключенные забрали все вещи и продукты, которые накануне передали украинские консулы.
«Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. Со слов Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем. Один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь», – написал отец Павла.
Он уточнил, что Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость, а отсутствие лекарств «только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья».
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