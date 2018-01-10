В ближайшее время командование Черноморского флота РФ и главкомат ВМФ России примут решение относительно дальнейшей судьбы флагмана ЧФ – гвардейского ракетного крейсера "Москва".

Об этом во вторник, 3 июля, рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией, передает FlotProm.

"В настоящее время крейсер находится в Севастополе в ожидании решения относительно перспектив его дальнейшего использования", – отметил собеседник агентства.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов решения проблемы.



"Прежний командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко выступал за то, чтобы "Москву" отправили на ремонт и модернизировали по примеру однотипного с ней крейсера "Маршал Устинов". Эту точку зрения поддерживают ветераны корабля", – сообщил источник.



По его словам, существует также точка зрения, согласно которой направление "Москвы" на ремонт и модернизацию нецелесообразно, поскольку крейсеру уже 35 лет. "Таким образом, если его ремонт и модернизация продлятся пять лет, как это было в случае "Маршала Устинова", он выйдет со стапелей уже сорокалетним", – сказал собеседник агентства.



Он отметил, что в то же время сторонники этой точки зрения выступают за ремонт более молодого по сравнению с "Москвой" однотипного с ней ракетного крейсера "Варяг" Тихоокеанского флота.



Ранее предполагалось, что крейсер "Москва" в 2018 году встанет на трехлетний ремонт на Севастопольском морском заводе (филиал центра судоремонта "Звездочка"). Однако этого до сих не произошло. Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, "на ремонт "Москвы" не оказалось средств".



"Москва" – головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, и его переименовали.



Водоизмещение крейсеров проекта "Атлант" составляет 11380 тонн, длина – 186 метров, максимальная ширина – 20,8 метра. Корабль способен развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.



Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.