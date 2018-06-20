С такой инициативой выступил лидер ОО «Региональная национально-культурная автономия греков Крыма «Таврида» И.Шонус.

Как сообщала ранее группа "Информационное Сопротивление" пособники оккупантов, крымские греки, выступили за переименование Крыма в Тавриду.

Именно Иван Шонус обратился к президенту РФ с просьбой включить греков в перечень коренных народов России.