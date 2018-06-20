Пророссийские греки оккупированного Крыма просят Путина включить их в список "коренных народов России"
|20:29 03.07.2018
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|Крым
С такой инициативой выступил лидер ОО «Региональная национально-культурная автономия греков Крыма «Таврида» И.Шонус.
Как сообщала ранее группа "Информационное Сопротивление" пособники оккупантов, крымские греки, выступили за переименование Крыма в Тавриду.
Именно Иван Шонус обратился к президенту РФ с просьбой включить греков в перечень коренных народов России.
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