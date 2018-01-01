"Пелла" затребовала полмиллиарда рублей с ПАО "Звезда" сорвавшей сроки поставок главных судовых дизельных двигателей
|20:07 03.07.2018
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|Россия
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" подал иск к производителю дизельных двигателей ПАО "Звезда".
Об этом во вторник, 3 июля, сообщает Деловой Петербург со ссылкой на данные Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.
Сумма иска превышает 513,6 млн рублей. Суть претензий судостроителей к производителям двигателей пока неизвестна.
По данным отраслевого источника Mil.Press FlotProm, "Звезда" должна была поставить "Пелле" главные судовые дизельные двигатели М-507Д-1-О1-ОМЗ для МРК проекта 22800 "Каракурт" к 30 апреля 2017 года, однако сроки сдвинулись на лето 2018 года.
Почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. Два агрегата планировали поставить в сентябре 2017 года, однако затем перенесли поставку на август-сентябрь 2018 года.
Головной корабль проекта 22800 "Ураган" планировали передать ВМФ России еще в 2017 году, однако только в мае 2018 года он приступил к ходовым испытаниям на Ладоге.
В декабре 2017 года ПАО "Звезда" и Уральский дизель-моторный завод организовали совместное предприятие по серийному производству высокооборотных двигателей.
Производство планируют организовать на двух площадках – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Штаб-квартира СП расположится в городе на Неве.
Согласно планам, к 2022 году СП должно выпускать до 770 дизельных двигателей различной мощности и модификаций. Суммарный объем инвестиций к 2025 году составит около 19 млрд рублей.
В июне 2018 года стало известно о кадровых перестановках в руководстве структурами "Звезды" в Петербурге.
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