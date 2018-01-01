Ленинградский судостроительный завод "Пелла" подал иск к производителю дизельных двигателей ПАО "Звезда".

Об этом во вторник, 3 июля, сообщает Деловой Петербург со ссылкой на данные Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Сумма иска превышает 513,6 млн рублей. Суть претензий судостроителей к производителям двигателей пока неизвестна.



По данным отраслевого источника Mil.Press FlotProm, "Звезда" должна была поставить "Пелле" главные судовые дизельные двигатели М-507Д-1-О1-ОМЗ для МРК проекта 22800 "Каракурт" к 30 апреля 2017 года, однако сроки сдвинулись на лето 2018 года.



Почти на год позже подготовят и генераторы ДГАС-315. Два агрегата планировали поставить в сентябре 2017 года, однако затем перенесли поставку на август-сентябрь 2018 года.



Головной корабль проекта 22800 "Ураган" планировали передать ВМФ России еще в 2017 году, однако только в мае 2018 года он приступил к ходовым испытаниям на Ладоге.



В декабре 2017 года ПАО "Звезда" и Уральский дизель-моторный завод организовали совместное предприятие по серийному производству высокооборотных двигателей.

Производство планируют организовать на двух площадках – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Штаб-квартира СП расположится в городе на Неве.

Согласно планам, к 2022 году СП должно выпускать до 770 дизельных двигателей различной мощности и модификаций. Суммарный объем инвестиций к 2025 году составит около 19 млрд рублей.



В июне 2018 года стало известно о кадровых перестановках в руководстве структурами "Звезды" в Петербурге.