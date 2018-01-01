Очередной российский банк приостановил работу в оккупированных Крыму и Севастополе - акционеры сбежали с "наличкой"

19:41 03.07.2018 0 комментариев Крым

Большинство отделений якутского банка "Таатта" прекратило работу, открыт только головной офис в Якутске.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Якутия 24", передает Объектив.

Клиенты банка сообщили корреспонденту канала, что утром 3 июля они получили через мессенджер WhatsApp сообщение о возможном закрытии "Таатта" в связи с отзывом у него лицензии, но забрать деньги с вкладов не смогли. По словам клиентов, единовременно им разрешают снять не более 30 тыс. руб.

- Платежи не принимают в работу, все руководство банка отсутствует, сотрудники никакой информации не знают, поговаривают, что акционеры сбежали с наличкой, - сказал РБК Артур, клиент банка из Якутии.

Информацию об отсутствии руководителей подтвердил порталу News.ykt.ru один из сотрудников банка.

- Некоторое руководство уволилось, некоторое находится в Москве, поэтому в Якутске нет руководителей, - отметил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Портал SakhaNews сообщает, что клиенты "Таатта" лишились онлайн-доступа к своим счетам - "вместо данных счетов клиентов банка на экранах компьютеров и смартфонов - одни нули".

Источник "Якутия 24", знакомый с ситуацией, сообщил, что существует вероятность закрытия банка в связи с банкротством.

Банк "Таатта" - региональный банк, занимающий по размеру активов 220-е место в банковской системе России (по данным портала Banki.ru). Банк был создан в 1990 году, с декабря 2004 года состоит в системе страхования вкладов. Головной офис банка находится в Якутске, кроме того, банк имеет филиалы, операционные и кредитно-кассовые офисы в Москве, Владивостоке, Абакане, Красноярске и других городах края, Ростове-на-Дону, а также в оккупированном Крыму - Симферополе, Севастополе и Ялте.

По данным ЦБ, основными акционерами банка "Таатта" являются несколько физических лиц, каждому из которых принадлежит по 8–9% акций. Глава правления "Таатта" Дмитрий Соловьев владеет 8,03% акций.

Как сообщалось, ранее в оккупированном Крыму ограбили два банка: ЧБРР и "Рублев".

Клиенты двух этих учреждений обнаружили ячейки, в которых хранились средства, пустыми.



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