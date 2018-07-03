Военно-морские силы Украины в Одессе сформировали два экипажа моряков для готовящихся к передаче американских катеров класса "Айленд" (Island). В ближайшее время моряки поедут в Балтимор учиться управлять новыми судами.

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью "Радио Свобода", передает корреспондент Украинской Службы Информации.

По словам Воронченко, обучение моряков в Америке будет проходить с июля по декабрь. В отборе членов команд важным критерием было хорошее знание английского языка.

Осенью два "Айленда" в США переоборудуют для нужд украинского флота.

Их доставят в Украину в ноябре-декабре 2019 года. Об этом военные договорились с американскими коллегами во время переговоров в Киеве 11-15 июня.