Два экипажа военных моряков отправятся из Одессы в США учиться управлять катерами класса "Айленд"
|19:15 03.07.2018
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|Одесса
Военно-морские силы Украины в Одессе сформировали два экипажа моряков для готовящихся к передаче американских катеров класса "Айленд" (Island). В ближайшее время моряки поедут в Балтимор учиться управлять новыми судами.
Об этом сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью "Радио Свобода", передает корреспондент Украинской Службы Информации.
По словам Воронченко, обучение моряков в Америке будет проходить с июля по декабрь. В отборе членов команд важным критерием было хорошее знание английского языка.
Осенью два "Айленда" в США переоборудуют для нужд украинского флота.
Их доставят в Украину в ноябре-декабре 2019 года. Об этом военные договорились с американскими коллегами во время переговоров в Киеве 11-15 июня.
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