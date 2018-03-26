В Турции разработана система защиты от дронов / Фото
|18:49 03.07.2018
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|Турция
В Турции разработана система защиты от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
Инженеры и конструкторы трех ведущих оборонной предприятий Турции - Meteksan Savunma, SDT и Tamgör Elektronik – назвали свое детище - Kapan (Капкан), сообщает Анадолу.
Новая разработка способна выявлять дроны, «ускользающие» от традиционных систем безопасности. На сегодняшний день небольшие беспилотники активно используют разведслужбы и террористы как с целью сбора информации, так и нанесения ударов.
Представитель компании Meteksan Savunma Бурак Акбаш в беседе с агентством «Анадолу» рассказал, что противодронная система Kapan оснащена радаром и термальными/дневными камерами. Для поражения дронов разработчики снабдили Kapan лазерной системой наведения.
Система оснащена миксером частот, которая вносит помехи в работу бортовой электроники беспилотника.
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