В Турции разработана система защиты от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Инженеры и конструкторы трех ведущих оборонной предприятий Турции - Meteksan Savunma, SDT и Tamgör Elektronik – назвали свое детище - Kapan (Капкан), сообщает Анадолу.

Новая разработка способна выявлять дроны, «ускользающие» от традиционных систем безопасности. На сегодняшний день небольшие беспилотники активно используют разведслужбы и террористы как с целью сбора информации, так и нанесения ударов.

Представитель компании Meteksan Savunma Бурак Акбаш в беседе с агентством «Анадолу» рассказал, что противодронная система Kapan оснащена радаром и термальными/дневными камерами. Для поражения дронов разработчики снабдили Kapan лазерной системой наведения.

Система оснащена миксером частот, которая вносит помехи в работу бортовой электроники беспилотника.