Лидер крымскотатарского народа пояснил, в чем голодовку Олега Сенцова уже можно считать успешной.

Украинский режиссер Олег Сенцов своей голодовкой уже добился определенных результатов, отметил в комментарии QHA лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

Он отметил, что обычно голодовки политических узников не приводят к их освобождению, однако вызывают резонанс в обществе.

— Политические голодовки не приводят к результатам, к освобождению. Однако те, кто их объявляют, на это и не рассчитывают. Они просто хотят внести вклад в дело своего освобождения, и это им удается. То ,что вокруг Сенцова, вокруг незаконных репрессией оккупантов появляется много информации в прессе - уже результат. И в этом плане Сенцов, можно сказать, добился определенных результатов, – сказал лидер крымскотатарского народа.

Недопуск украинского омбудсмена к политузникам Кремля Мустафа Джемилев назвал хамством со стороны российских властей.

— Россия во всех сферах проявляет хамство. Вроде бы Порошенко договорился с Путиным о визите омбудсмена, но в Кремле, как всегда, не держат свое слово, - подчеркнул Мустафа Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что голодающий не думает ни про здоровье, ни про выживание. Поэтому бесполезно в таком случае убеждать, что нужно начать принимать пищу из-за угрозы для жизни.

— Человек сознательно идет на голодовку. Такими людьми можно восхищаться и оказывать поддержку. Единственную поддержку, которую мы можем оказать - это демонстрировать свой голос и выступать с требованиями освободить Сенцова, - резюмировал Джемилев.