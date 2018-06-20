Мать крымского политзаключённого Нури Примова – Райме Примова, которая голодала с 20 июня, попала в аннексированном Севастополе в больницу.

Как сообщает "Крымская солидарность", её доставили каретой "скорой помощи" в первую горбольницу имени Пирогова с очень низким давлением, передает Украинская правда.



По информации родственников, у Раиме Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины только одна почка, также у нее диагностировали заболевание печени.

20 июня Раиме Примова объявила голодовку – и пила только воду. Женщина написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына.



В ФСБ РФ ответили, что на обращение Примовой предоставят ответ в течение месяца.



Через несколько дней после начала голодовки, при осмотре в больнице, врач-терапевт настаивал на прекращении такой формы протеста матери в силу ряда диагнозов у Раиме Примовой и серьёзного риска для её здоровья