В оккупированном Крыму объявившая голодовку мать политзаключённого,попала в больницу
|17:55 03.07.2018
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|Крым
Мать крымского политзаключённого Нури Примова – Райме Примова, которая голодала с 20 июня, попала в аннексированном Севастополе в больницу.
Как сообщает "Крымская солидарность", её доставили каретой "скорой помощи" в первую горбольницу имени Пирогова с очень низким давлением, передает Украинская правда.
По информации родственников, у Раиме Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины только одна почка, также у нее диагностировали заболевание печени.
20 июня Раиме Примова объявила голодовку – и пила только воду. Женщина написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына.
В ФСБ РФ ответили, что на обращение Примовой предоставят ответ в течение месяца.
Через несколько дней после начала голодовки, при осмотре в больнице, врач-терапевт настаивал на прекращении такой формы протеста матери в силу ряда диагнозов у Раиме Примовой и серьёзного риска для её здоровья
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