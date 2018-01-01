Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что постарается заблокировать ратификацию соглашения с Македонией о смене названия бывшей югославской республики.

Об этом он заявил сегодня, 3 июля, на пресс-конференции, сообщает Reuters, передает Европейская правда.

"Для меня это плохая сделка, я ее не принимаю, и я постараюсь ее заблокировать", - сказал Камменос.

Соглашение, заключенное в июне, будет передано ​​для ратификации греческим парламентом не раньше конца этого года.

Коалиция премьер-министра Ципраса поддерживается 152 депутатами парламента из 300, после того как два депутата от правой партии Камменоса "Независимые греки" покинули политическую силу в прошлом месяце.

Ципрасу для ратификации документа нужна поддержка семи депутатов партии Камменоса или других депутатов от независимых партий.

"Мы не позволим ратифицировать это соглашение без одобрения греческого народа, что может быть сделано двумя способами - либо через выборы, либо через референдум", - сказал Камменос.

Напомним, парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Однако президент страны отказался подписать документ и теперь он снова вернулся в парламент.