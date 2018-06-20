Подконтрольный России Верховный суд Крыма на заседании по делу обвиняемого в подготовке диверсий на территории полуострова гражданина Украины Евгения Панова допросил специалиста в области психологии и эксперта, которая давала заключение по фонографической экспертизе подсудимого.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Крым.Реалии.

Как сообщил в комментарии адвокат украинца Дмитрий Динзе, судебное следствие по этому делу окончено, прения сторон назначены на 10:00 9 июля.​

"Психолог пояснил, что Панов – положительная личность, не имеет устойчивых криминальных установок, откровенный, правдивый, соответственно, его показаниям, данным в ходе предварительного следствия, можно доверять. Что касается экспертизы, у нас возник вопрос о том, что в одном из исследованных экспертом отрезков разговора голос принадлежит не Панову. На что эксперт допустила, что, возможно, сделала ошибку", – рассказал адвокат.

По его словам, защита не смогла уточнить у эксперта информацию о ее образовании и использованных методиках проведения экспертизы.

"Так как это эксперт института ФСБ, то все методики засекречены для служебного пользования, образование эксперта также засекречено. Мы фактически не смогли ничего добиться от эксперта по этим вопросам. Как она сама сказала, мы должны ей верить на слово", – разъяснил Динзе.

Со слов адвоката, Панов выглядит "достаточно хорошо, бодро, весело".

Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).