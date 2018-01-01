В Румынии из-за наводнения погибли три человека
|16:40 03.07.2018
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|Румыния
Пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.
Из-за сильных ливней в Румынии начались наводнения, в результате которых погибли три человека, более 750 человек были спасены.
Об этом сообщает The Weather Channel, передает Корреспондент.net.
По данным СМИ, мужчина, который пересекал реку на лошадях на юге Румынии, утонул в воскресенье, 1 июля.
Еще одна 70-летняя женщина утонула в субботу в восточной Румынии, также один мужчина человек погиб во время уборки овощей.
Представители румынских властей заявили, что пять национальных автомагистралей были затоплены, также сообщалось о некоторых перебоях в подаче электроэнергии.
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