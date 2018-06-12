Кремлевские марионетки просят у России 400 млн рублей компенсации из-за засухи в Крыму

16:15 03.07.2018 0 комментариев Крым

Подконтрольный Кремлю оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подготовил обращение на имя председателя правительства России Дмитрия Медведева с просьбой выделить до 400 млн рублей (около 166 млн гривен) для компенсации прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями из-за засухи на полуострове.

"Нынешний год выдался непростым для сферы сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая, о чем неоднократно было сказано", – подчеркнул Аксенов.

В конце июня Сергей Аксенов сообщал о своем намерении просить у российского правительства компенсации из-за засухи, передает Цензор.Нет.

В июне в оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

В конце мая Аксенов сообщил, что ущерб, который понесли крымские аграрии от весенней засухи, составил более одного миллиарда рублей.

Оккупационный "глава" прогнозировал, что средняя урожайность зерновых культур в 2018 году будет в два раза меньше показателей предыдущего года.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.



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