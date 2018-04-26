Центральная избирательная комиссия сообщает, что с этого года граждане РМ с пропиской на левом берегу Днестра могут предварительно зарегистрироваться для голосования на парламентских выборах.

Процедура не является обязательной. Она призвана содействовать открытию участков для голосования на левом берегу Днестра, на территории Республики Молдова под конституционной юрисдикцией центральных публичных властей, а также для определения примерного числа избирательных бюллетеней для Приднестровья, сообщает DESCHIDE.MD.

Зарегистрироваться можно на странице https://inregistrare.cec.md/.

Граждане могут зарегистрироваться и посредством письменного заявления, подписанного индивидуально или группой людей. Соответствующую заявку можно отправить в ЦИК по адресу В. Александри, 119, мун. Кишинев, MD-2012. Образец заявления можно скачать по ссылке.

Избиратели могут зарегистрироваться в течение всего года, за исключением последних 45 дней перед выборами. За 25 дней до голосования избиратель может отменить регистрацию.

Напомним, начиная с 2018 года парламентские выборы проходят по смешанной избирательной системе. Это означает, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, ещё 51 — по одномандатным округам, из которых два отданы Приднестровью.